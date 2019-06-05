Выпуск новостей за 14:00: Аваков сказал, что не уйдет в отставку. Прогноз погоды

В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 14:00 – Арсен Аваков заявил, что не уйдет в отставку, если за это не проголосует Рада. Он даже прокомментировал убийство 5-летнего мальчика, сказав "такие случаи бывают". Дожди, грозы и сильные порывы ветра синоптики прогнозируют по всей Украине, но все равно на улице будет жарко. Обойдут ливни только северо-восточные регионы, Сумщину и Харьковщину.

Также в выпуске: Владимир Зеленский дал интервью в эфире "1+1" на спортивном тренажере. 5-летнего Кирилла, жизнь которого оборвала пуля, похоронили в родном городе Переяславе-Хмельницком. Трое военных погибли в результате обстрелов, еще трое – ранены. На Днепропетровщине в голову 8-летнего мальчика выстрелил родной брат.

Источник: 24 канал