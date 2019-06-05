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      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Выпуск новостей за 14:00: Аваков сказал, что не уйдет в отставку. Прогноз погоды

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 14:00 – Арсен Аваков заявил, что не уйдет в отставку, если за это не проголосует Рада. Он даже прокомментировал убийство 5-летнего мальчика, сказав "такие случаи бывают". Дожди, грозы и сильные порывы ветра синоптики прогнозируют по всей Украине, но все равно на улице будет жарко. Обойдут ливни только северо-восточные регионы, Сумщину и Харьковщину.

      Также в выпуске:

      Владимир Зеленский дал интервью в эфире "1+1" на спортивном тренажере.

      5-летнего Кирилла, жизнь которого оборвала пуля, похоронили в родном городе Переяславе-Хмельницком.

      Трое военных погибли в результате обстрелов, еще трое – ранены.

      На Днепропетровщине в голову 8-летнего мальчика выстрелил родной брат.

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      Теги: Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком Арсен Аваков Министерство внутренних дел Выпуск новостей Погода
      Источник: 24 канал
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