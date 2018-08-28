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ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 14:00: Авария с туристами в Одесской области. Отмена визита главы МИД Канады

Выпуск новостей 31 Читати новину українською

В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 14:00 – в Одесской области возле села Грибовка перевернулся микроавтобус с отдыхающими. Люди ехали из Кривого Рога до Залива. 11 человек, среди которых трое детей, получили травмы различной степени тяжести. Министр иностранных дел Канады Фриланд внезапно отменила визит в Украину.

Также в выпуске:

Директор ГБР Роман Труба не назначит ни одного кандидата на руководящие должности в Бюро за испорченную репутацию.

В Харьковской области неизвестные подожгли машину местного активиста Анатолия Бангена.

На передовую боевики вернули танки. После длительного затишья враг обстрелял поселок Лебединский. Кроме того, боевики ранили мирную жительницу Верхнеторецкого. Также ранения получил и один наш военный.

Контрольно-пропускной пункт "Майорское" после обстрела боевиками возобновил свою работу. И с 6 часов утра работает в штатном режиме.

Теги: Выпуск новостей Канада Новости Одессы Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
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