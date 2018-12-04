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      Выпуск новостей за 14:00: Блокада в Азовском море. Решение по делу Продана

      Выпуск новостей 34 Читати новину українською

      Выпуск новостей за 4 декабря по состоянию на 14:00 – Россия частично возобновила движение судов через Керченский пролив, и еще более 20 торговых судов, следующих в украинские порты, ждут разрешения на проход. Суд отпустил экс-главу Государственной фискальной службы Мирослава Продана на поруки. Ему запретили менять место жительства и обязали носить электронный браслет.

      Также в выпуске:

      Украина готовит иск в международный суд ООН из-за российской агрессии в Керченском проливе.

      Следствие установило заказчиков и организаторов убийства Екатерины Гандзюк.

      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Государственная фискальная служба Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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