Выпуск новостей за 14:00: Бойцы подорвались на взрывчатке. Подозрение главе одесского колледжа

В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 14:00 – на Донбассе погибли трое украинских военных. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Директору одесского колледжа, в котором произошел масштабный пожар, объявили подозрение. Ей инкриминируют халатность.

Также в выпуске: Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Произошло это в немецком Мюнхене. Политику было 83 года. В больнице Чешского города Острава произошла стрельба. Шестеро погибших. Атаку по врачам и пациентам злоумышленник открыл около 7 утра. В Париже лидеры поговорили и о поставках в Украину газа. Путин пообещал продавать голубое топливо Украины на четверть дешевле.