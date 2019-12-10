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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей за 14:00: Бойцы подорвались на взрывчатке. Подозрение главе одесского колледжа

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 14:00 – на Донбассе погибли трое украинских военных. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Директору одесского колледжа, в котором произошел масштабный пожар, объявили подозрение. Ей инкриминируют халатность.

      Также в выпуске:

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Произошло это в немецком Мюнхене. Политику было 83 года.

      В больнице Чешского города Острава произошла стрельба. Шестеро погибших. Атаку по врачам и пациентам злоумышленник открыл около 7 утра.

      В Париже лидеры поговорили и о поставках в Украину газа. Путин пообещал продавать голубое топливо Украины на четверть дешевле.

      Главные новости 9 декабря: встреча Зеленского с Путиным, резолюция Генассамблеи ООН по Крыму
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      Теги: Пожар в Одессе на Троицкой Жертвы Война на Донбассе Выпуск новостей
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