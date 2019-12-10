Выпуск новостей за 14:00: Бойцы подорвались на взрывчатке. Подозрение главе одесского колледжа
В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 14:00 – на Донбассе погибли трое украинских военных. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Директору одесского колледжа, в котором произошел масштабный пожар, объявили подозрение. Ей инкриминируют халатность.
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