Выпуск новостей за 14:00: Церемония Оскар 2018. Выборы в Италии
Выпуск новостей 14:56, 5 марта 80 Читати новину українською
В выпуске новостей за 5 марта на 14:00 – в ночь с 4 на 5 марта в Лос-Анджелесе, США, состоялась юбилейная 90-я церемония вручения премии Американской киноакадемии "Оскар". 4 марта в Италии состоялись парламентские выборы, в лидеры выбился блок правых партий.
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Источник: 24 Канал
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