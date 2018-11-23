Выпуск новостей за 14:00: Черная пятница в Украине. Погоня в Днепре

В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 14:00 -23 ноября в Украине проходит Черная пятница. И хоть продавцы не предлагают людям чрезвычайно больших скидок, люди признаются, что очень рады хотя бы немного низким ценам. Ночью в Днепре пьяный водитель с 3 детьми в салоне устроил гонки с полицией. Во время патрулирования полицейские заметили авто, которое занесло на обочину.

Также в выпуске: После многочасового перерыва и постоянных консультаций до 4 утра депутаты все-таки приняли бюджет на следующий год. Порошенко подписал закон о растаможке подержанных автомобилей. В США в Черную пятницу в одном из торговых центров штата Алабама покупатели начали ссориться и даже стрелять.