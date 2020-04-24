Выпуск новостей за 14:00: Дело о "пленках Ермака". Ситуация с COVID-19 в России

В выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 14:00 – специализированная антикоррупционная прокуратура переквалифицировала дело о так называемых пленках Ермака. Отныне расследуют не злоупотребление влиянием, а мошенничество. В России за минувшие сутки обнаружили почти 6000 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 3,5 тысячи из них – в Москве и Подмосковье.

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