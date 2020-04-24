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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 14:00: Дело о "пленках Ермака". Ситуация с COVID-19 в России

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 14:00 – специализированная антикоррупционная прокуратура переквалифицировала дело о так называемых пленках Ермака. Отныне расследуют не злоупотребление влиянием, а мошенничество. В России за минувшие сутки обнаружили почти 6000 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 3,5 тысячи из них – в Москве и Подмосковье.

      Также в выпуске:

      В Грузии жестко отреагировали на возможное назначение Саакашвили в украинское правительство. Местные средства массовой информации даже заявили о возможном отзыве из Украины грузинского посла.

      Российские наемники накрыли огнем позиции ВСУ вблизи Лебединского. Один украинский военный получил осколочное ранение. Ему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь.

      Из-за недостатка продуктов и голода в Венесуэле начались массовые беспорядки. В результате массовых столкновений с силовиками погиб 29-летний мужчина, еще с десяток человек получили травмы.

      Россия хочет передать гуманитарную помощь Киево-Печерской Лавре. Об этом уполномоченному по правам человека в Украине Людмиле Денисовой сообщила ее российская коллега Татьяна Москалькова.

      Теги: Выпуск новостей Новости Украины Новости России Скандал между Ермаком и Леросом САП
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