Выпуск новостей за 14:00: Дело против Холодницкого. Форум "От Крут до Брюсселя" в Киеве

В выпуске новостей за 29 января по состоянию на 14:00 – СБУ закрыла "аквариумное дело" против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Его подозревали в разглашении сведений досудебного расследования и нарушении профессиональной этики. В Киеве начался форум "От Крут до Брюсселя", там Петр Порошенко должен объявить о намерении баллотироваться в президенты.

Также в выпуске: В Каменском произошел взрыв на Днепровском коксохимическом заводе. 28 января пророссийские боевики обстреляли окрестности Марьинки и пять раз атаковали позиции ВСУ. "Первые киборги": в Украине отмечают день памяти героев боя под Крутами. Основные темы предвыборной кампании Порошенко: какие козыри имеет действующий глава государства.