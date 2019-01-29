Выпуск новостей за 14:00: Дело против Холодницкого. Форум "От Крут до Брюсселя" в Киеве
В выпуске новостей за 29 января по состоянию на 14:00 – СБУ закрыла "аквариумное дело" против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Его подозревали в разглашении сведений досудебного расследования и нарушении профессиональной этики. В Киеве начался форум "От Крут до Брюсселя", там Петр Порошенко должен объявить о намерении баллотироваться в президенты.
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Источник: 24 канал
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