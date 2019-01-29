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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Выпуск новостей за 14:00: Дело против Холодницкого. Форум "От Крут до Брюсселя" в Киеве

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 января по состоянию на 14:00 – СБУ закрыла "аквариумное дело" против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Его подозревали в разглашении сведений досудебного расследования и нарушении профессиональной этики. В Киеве начался форум "От Крут до Брюсселя", там Петр Порошенко должен объявить о намерении баллотироваться в президенты.

      Также в выпуске:

      В Каменском произошел взрыв на Днепровском коксохимическом заводе.

      28 января пророссийские боевики обстреляли окрестности Марьинки и пять раз атаковали позиции ВСУ.

      "Первые киборги": в Украине отмечают день памяти героев боя под Крутами.

      Основные темы предвыборной кампании Порошенко: какие козыри имеет действующий глава государства.

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости Киева Назар Холодницкий Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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