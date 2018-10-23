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      Выпуск новостей за 14:00: Дело убитого саудовского журналиста. Подробности аварии с эвакуатором

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 14:00 – в Стамбуле нашли останки убитого саудовского журналиста Джамала Хашогги. Их спрятали в колодце на территории саудовского консульства. В Киеве возле Александровской больницы эвакуатор протаранил несколько авто. Известно, что изуродованы около 20 машин, трое человек получили травмы.

      Также в выпуске:

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      Сегодня в Керчи в колледж, где произошел массовый расстрел, студенты вернулись на учебу.

      За прошедшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям наших военных. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

      Теги: Новости Киева Выпуск новостей Джамаль Хашогги Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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      Новости за 23 октября
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