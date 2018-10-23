Выпуск новостей за 14:00: Дело убитого саудовского журналиста. Подробности аварии с эвакуатором

В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 14:00 – в Стамбуле нашли останки убитого саудовского журналиста Джамала Хашогги. Их спрятали в колодце на территории саудовского консульства. В Киеве возле Александровской больницы эвакуатор протаранил несколько авто. Известно, что изуродованы около 20 машин, трое человек получили травмы.

Также в выпуске: Последнее слово президента-беглеца Виктора Януковича украинцы так и не услышали, защита придумал новые преграды. Сегодня в Керчи в колледж, где произошел массовый расстрел, студенты вернулись на учебу. За прошедшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям наших военных. К счастью, обошлось без погибших и раненых.