Выпуск новостей за 14:00: День рождения Асеева. Шторм Мортимер в Европе

В выпуске новостей за 1 октября по состоянию на 14:00 – украинский журналист и блогер Станислав Асеев отмечает 30-летний юбилей в плену боевиков. В каком он сейчас состоянии – неизвестно. Непогода унесла три жизни в Центральной Европе. Там свирепствует мощный шторм Мортимер, который принес с собой сильный ветер и обильные ливни.

Также в выпуске: Освобожденный из российского плена украинский моряк Андрей Опрыско вернулся в родное село Надетычи, на Львовщине. Голливудский актер Том Круз встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Экс-депутатов от "Оппоблока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова таки не возьмут под арест. Дмитрий Разумков заявил, что хочет сложить с себя полномочия главы президентской партии "Слуга народа".

Источник: 24 канал