15:32
15 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Памятник Халку легкого поведения в РФ. Россияне замахнулись на святое
      Вєсті Кремля
      21:05, 14 февраля
      Вести.UA Депутаты объяснили, что такое любовь. Квест возвращения в Украину от МВД
      Вєсті.UA
      19:23, 14 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Выпуск новостей за 14:00: Депортация украинцев из Казахстана. Провокации россиян в Днепре

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 14:00 – украинских правозащитников Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко депортировали из Казахстана и запретили въезд в страну на пять лет. В Днепропетровской области СБУ задержала трех человек, завербованных российским куратором из Ростова-на-Дону. Они имели задание устраивать беспорядки накануне и во время проведения президентских выборов.

      Также в выпуске:

      Вблизи Попасной пророссийские боевики обстреляли коммунальщиков, которые чинили линию электропередачи.

      В Украине почтили память погибших солдат на войне в Афганистане.

      Генпрокурор Луценко поручил САП проверить состояние Юлии Тимошенко.

      Суд избрал Владиславу Мангеру меру пресечения в виде ареста на 17 дней с правом внесения залога в почти 2,5 миллиона гривен.

      blog_ava
      Сколько приходов УПЦ Московского патриархата в каждой области Украины (инфографика)
      сегодня
      3018
      Теги: Выпуск новостей Новости Украины Новости Казахстана Украина – Россия Новости Днепра
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Одіозного єпископа Гедеона відправили до США: як це подав настоятель у своєму Facebook
      сегодня , 15:00 Одіозного єпископа Гедеона відправили до США: як це подав настоятель у своєму Facebook
      Артем Овдієнко 820
      Кровавое черное золото
      сегодня , 12:02 Кровавое черное золото
      220
      Скорочення та закриття: у "ДНР" руйнується інститут пропаганди
      сегодня , 12:00 Скорочення та закриття: у "ДНР" руйнується інститут пропаганди
      Олексій Чибісов 929
      Сколько приходов УПЦ Московского патриархата в каждой области Украины (инфографика)
      сегодня , 11:01 Сколько приходов УПЦ Московского патриархата в каждой области Украины (инфографика)
      3018
      Земля и рынок: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 10:02 Земля и рынок: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 434
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября 2018 , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября 2018 , 13:30
      Выпуск новостей 28 февраля по состоянию на 16:00
       28 февраля 2016 , 16:58
      Выпуск новостей за 12:00: Стрельба в Москве. Неожиданное заявление Гройсмана
       27 декабря 2017 , 12:39
      Выпуск новостей за 12:00: Конференция по безопасности в Германии. Мощный шторм в США
       сегодня , 13:32
      Выпуск новостей за 19:00: Эффективность работы НАПК. Земля для "псевдоатовца"
       28 января , 20:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук