Выпуск новостей за 14:00: Депортация украинцев из Казахстана. Провокации россиян в Днепре
В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 14:00 – украинских правозащитников Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко депортировали из Казахстана и запретили въезд в страну на пять лет. В Днепропетровской области СБУ задержала трех человек, завербованных российским куратором из Ростова-на-Дону. Они имели задание устраивать беспорядки накануне и во время проведения президентских выборов.
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Источник: 24 канал
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