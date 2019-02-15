Выпуск новостей за 14:00: Депортация украинцев из Казахстана. Провокации россиян в Днепре

В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 14:00 – украинских правозащитников Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко депортировали из Казахстана и запретили въезд в страну на пять лет. В Днепропетровской области СБУ задержала трех человек, завербованных российским куратором из Ростова-на-Дону. Они имели задание устраивать беспорядки накануне и во время проведения президентских выборов.

Также в выпуске: Вблизи Попасной пророссийские боевики обстреляли коммунальщиков, которые чинили линию электропередачи. В Украине почтили память погибших солдат на войне в Афганистане. Генпрокурор Луценко поручил САП проверить состояние Юлии Тимошенко. Суд избрал Владиславу Мангеру меру пресечения в виде ареста на 17 дней с правом внесения залога в почти 2,5 миллиона гривен.