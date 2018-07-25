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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ПРАВЫЙ СЕКТОР

Выпуск новостей за 14:00: Детали аварии в Черкассах. Масштабные пожары во всем мире

Выпуск новостей 21 Читати новину українською

В выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 14:00 – в Черкассах на перекрестке авто, что уже находилось в розыске за совершение ДТП, сбил мать с ребенком. Погибшие оказались семьей полицейского и воина АТО. Виновника ДТП задержали, ему грозит до 10 лет заключения. В Греции от огня погибли более 80 человек, в Швеции выгорело 25 тысяч гектаров леса, в Калифорнии горит национальный парк Йосемите.

Также в выпуске:

В Киеве ночью элитный Hummer насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе, водитель бежал с места ДТП и оказывал сопротивление во время задержания.

Неконтролируемые пожары в Греции унесли жизни более 80 человек.

На переговорах в Минске вновь поднимут вопрос обмена политзаключенных.

Теги: Пожар Выпуск новостей Аварии и ДТП Новости Черкасс
Источник: 24 канал
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