Выпуск новостей за 14:00: Детали аварии в Черкассах. Масштабные пожары во всем мире
В выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 14:00 – в Черкассах на перекрестке авто, что уже находилось в розыске за совершение ДТП, сбил мать с ребенком. Погибшие оказались семьей полицейского и воина АТО. Виновника ДТП задержали, ему грозит до 10 лет заключения. В Греции от огня погибли более 80 человек, в Швеции выгорело 25 тысяч гектаров леса, в Калифорнии горит национальный парк Йосемите.
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В Киеве ночью элитный Hummer насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе, водитель бежал с места ДТП и оказывал сопротивление во время задержания.
Неконтролируемые пожары в Греции унесли жизни более 80 человек.
На переговорах в Минске вновь поднимут вопрос обмена политзаключенных.
Источник: 24 канал
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