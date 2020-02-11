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      Выпуск новостей за 14:00: Детали по новому обмену пленными. Последствия урагана в Украине

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 февраля по состоянию на 14:00 – глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина придерживается всех договоренностей, поэтому в феврале–марте 2020 года может состояться новый обмен пленными. Спасатели и энергетики ликвидируют последствия непогоды в Украине. Без света остались 400 населенных пунктов, а мощный ветер сорвал сотню крыш и повалил десяток деревьев.

      Также в выпуске:

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      Теги: Непогода в Украине Украина – Россия Обмен пленными МИД Украины Вадим Пристайко Выпуск новостей
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