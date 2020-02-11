Выпуск новостей за 14:00: Детали по новому обмену пленными. Последствия урагана в Украине

В выпуске новостей за 11 февраля по состоянию на 14:00 – глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина придерживается всех договоренностей, поэтому в феврале–марте 2020 года может состояться новый обмен пленными. Спасатели и энергетики ликвидируют последствия непогоды в Украине. Без света остались 400 населенных пунктов, а мощный ветер сорвал сотню крыш и повалил десяток деревьев.

Также в выпуске: На сайте Офиса Президента появился указ Владимира Зеленского об увольнении Андрея Богдана. Его место занял помощник главы государства Андрей Ермак. Единственный крымскотатарский телеканал ATR может прекратить свое существование из-за блокирования финансирования. Правоохранители нашли заказчиков поджога авто журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. С круизного лайнера Diamond Princess, где накануне двое украинцев подцепили коронавирус, планируют эвакуировать людей – пожилых и тех, у кого хронические заболевания.