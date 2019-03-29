Выпуск новостей за 14:00: Девочка выжила в ДТП во Львове. Разрушение памятника бойца

В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 14:00 – во Львове 16-летнюю девушку сбил внедорожник "Сузуки", ударом ее отбросило на встречную полосу движения под колеса маршрутки. Но она чудом выжила, сейчас ее обследуют медики. В Винницкой области вандалы разбили могилу бойца АТО Владислава Дюсова. Его собратья говорят о вандализме, взамен в полиции это отрицают.

Также в выпуске:

В оккупированном Крыму за решеткой оказался Таир Ибрагимов, который принимал участие в флешмобе у здания суда.

Один из подозреваемых по делу взрыва на заправке в Кропивницком задержан на границе.

"Одесса оказалась в тисках коррупции": расследование под таким названием показал в своем эфире немецкий телеканал.