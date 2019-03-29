16:07
29 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Звездные войны" Путина. Ленин против гномов
      Вєсті Кремля
      21:42, 27 марта
      Вести.UA: Мороз подыграл российской пропаганде. Настоящая команда Бойко
      Вєсті.UA
      19:27, 28 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Выпуск новостей за 14:00: Девочка выжила в ДТП во Львове. Разрушение памятника бойца

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 14:00 – во Львове 16-летнюю девушку сбил внедорожник "Сузуки", ударом ее отбросило на встречную полосу движения под колеса маршрутки. Но она чудом выжила, сейчас ее обследуют медики. В Винницкой области вандалы разбили могилу бойца АТО Владислава Дюсова. Его собратья говорят о вандализме, взамен в полиции это отрицают.

      Также в выпуске:

      В оккупированном Крыму за решеткой оказался Таир Ибрагимов, который принимал участие в флешмобе у здания суда.

      Один из подозреваемых по делу взрыва на заправке в Кропивницком задержан на границе.

      "Одесса оказалась в тисках коррупции": расследование под таким названием показал в своем эфире немецкий телеканал.

      blog_ava
      "Только Зеленский": российские актеры Охлобыстин и Пореченков записали провокационное видео
      сегодня
      2041
      Теги: Винница Аварии и ДТП Новости Львова Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Президентські вибори-2019: "мертві душі" як "живий" фальсифікат
      сегодня , 15:00 Президентські вибори-2019: "мертві душі" як "живий" фальсифікат
      Наталя Ромашова 1004
      Власна ініціатива чи вказівка Порошенка: оприлюднили факти відвертої брехні Луценка
      сегодня , 13:30 Власна ініціатива чи вказівка Порошенка: оприлюднили факти відвертої брехні Луценка
      Віталій Шабунін 516
      Вибух на АСЗ у Кропивницькому: чого має навчити цей випадок українців?
      сегодня , 12:00 Вибух на АСЗ у Кропивницькому: чого має навчити цей випадок українців?
      Артем Овдієнко 663
      Программы кандидатов в президенты: что нужно знать перед тем, как голосовать
      сегодня , 10:59 Программы кандидатов в президенты: что нужно знать перед тем, как голосовать
      Інна Жолобович
      Родительский дом в селе: что известно о недвижимости Романа Безсмертного
      сегодня , 10:01 Родительский дом в селе: что известно о недвижимости Романа Безсмертного
      Ірина Буртик 445
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук