Выпуск новостей за 14:00: Допрос Порошенко в ГБР. Обращение Зеленского к евреям

В выпуске новостей за 24 января по состоянию на 14:00 – Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Его вызов связан с расследованием возможной госизмены при подписании Минских соглашений. Владимир Зеленский встретился с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Во время совместного брифинга он зачитал письмо, в котором обратился ко всем евреям.

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