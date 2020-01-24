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      Выпуск новостей за 14:00: Допрос Порошенко в ГБР. Обращение Зеленского к евреям

      Выпуск новостей 39 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 января по состоянию на 14:00 – Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Его вызов связан с расследованием возможной госизмены при подписании Минских соглашений. Владимир Зеленский встретился с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Во время совместного брифинга он зачитал письмо, в котором обратился ко всем евреям.

      Также в выпуске:

      Австралийский художник с псевдонимом Эдвард на пляже Барвон Хедс в провинции Виктория нарисовал огромную коалу размером 120 метров. Художник создал ее, используя только собственное тело и грабли.

      В Китае дальше распространяется неизвестный смертоносный вирус. Инфицировано уже почти 800 человек. От тяжелой пневмонии, вызванной инфекцией, умерли 26 человек.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Израиля Петр Порошенко Государственное бюро расследований Выпуск новостей Биньямин Нетаньяху
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