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НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 14:00: ДТП на Ровенщине. Самоубийство солдата

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В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 14:00 – на Ровненщине депутат Сарненского районного совета за рулем автомобиля Audi Q7 на иностранной регистрации сбил на смерть велосипедиста. Военный срочной службы одной из частей Учебного центра "Десна" в Черниговской области покончил жизнь самоубийством.

Также в выпуске:

Пророссийские наемники 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных, жертв нет.

В Киеве поздно вечером 7 августа произошла авария с участием четырех автомобилей.

На Днепропетровщине автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом.

Теги: Самоубийство Аварии и ДТП Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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