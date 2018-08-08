Выпуск новостей за 14:00: ДТП на Ровенщине. Самоубийство солдата
В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 14:00 – на Ровненщине депутат Сарненского районного совета за рулем автомобиля Audi Q7 на иностранной регистрации сбил на смерть велосипедиста. Военный срочной службы одной из частей Учебного центра "Десна" в Черниговской области покончил жизнь самоубийством.
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Пророссийские наемники 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных, жертв нет.
В Киеве поздно вечером 7 августа произошла авария с участием четырех автомобилей.
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Источник: 24 канал
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