Выпуск новостей за 14:00: ДТП на Ровенщине. Самоубийство солдата

В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 14:00 – на Ровненщине депутат Сарненского районного совета за рулем автомобиля Audi Q7 на иностранной регистрации сбил на смерть велосипедиста. Военный срочной службы одной из частей Учебного центра "Десна" в Черниговской области покончил жизнь самоубийством.

Также в выпуске: Пророссийские наемники 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных, жертв нет. В Киеве поздно вечером 7 августа произошла авария с участием четырех автомобилей. На Днепропетровщине автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом.