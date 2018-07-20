Выпуск новостей за 14:00: ДТП на Житомирщине. Задержание одесского заключенного

В выпуске новостей за 20 июля по состоянию на 14:00 – страшная авария произошла на Житомирщине, 10 людей погибло, среди них – один ребенок, еще десять в больнице. Сегодня утром полиция задержала третьего беглеца из Одесской колонии, он прятался в кемпинге на трассе Одесса-Киев неподалеку от поселка Дачный.

Также в выпуске: В Киеве на улице Борщаговской взорвали две машины, которые принадлежали одной семье. Путин предложил Трампу провести еще один референдум на Донбассе. Жители Кривого Рога заставили сепаратиста просить прощения у журналистов.