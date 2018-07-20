Выпуск новостей за 14:00: ДТП на Житомирщине. Задержание одесского заключенного
В выпуске новостей за 20 июля по состоянию на 14:00 – страшная авария произошла на Житомирщине, 10 людей погибло, среди них – один ребенок, еще десять в больнице. Сегодня утром полиция задержала третьего беглеца из Одесской колонии, он прятался в кемпинге на трассе Одесса-Киев неподалеку от поселка Дачный.
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Источник: 24 канал
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