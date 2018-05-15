Выпуск новостей за 14:00: ДТП с детьми в Беларуси. Проект об авторских правах
В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 14:00 – пострадавших в ДТП в Беларуси детей не могут перевезти в Украину из-за состояния здоровья. В Верховной Раде приняли законопроект об авторских правах.
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Источник: 24 Канал
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