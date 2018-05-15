Выпуск новостей за 14:00: ДТП с детьми в Беларуси. Проект об авторских правах

В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 14:00 – пострадавших в ДТП в Беларуси детей не могут перевезти в Украину из-за состояния здоровья. В Верховной Раде приняли законопроект об авторских правах.

Также в выпуске: СБУ задержала руководителя "РИА-Новости Украина" Кирилла Вышинского по признакам государственной измены.



Сутки на фронте прошли без потерь.



Украинцы вышли на масштабную акцию в поддержку избирательной реформы.



Проезд в общественном транспорте Киева подорожает до 8 гривен.