Выпуск новостей за 14:00: ДТП с украинцами в Польше. Помощь Киеву с поставками газа

В выпуске новостей за 29 августа по состоянию на 14:00 – микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше, один гражданин Украины погиб, еще один травмирован. По предварительной информации, водитель был трезв, но не успел затормозить при обгоне грузовика. Кабинет министров пообещал средства мэру Киева Виталий Кличко, чтобы решить вопрос с горячей водой и поставками газа.

Также в выпуске: Около полуночи 25-летний работник полиции стал причиной ДТП, из-за которого погибло двое подростков, 18 и 19 лет.



ФСБ проводит обыск дома у активистки украинского культурного центра в Симферополе Ольги Павленко.



"Школьное перемирие" не действует, пророссийские боевики продолжают обстреливать украинские позиции.



На Михайловской продолжаются мероприятия по чествованию павших во Иловайск защитников Украины, участников АТО и ООС.