Выпуск новостей за 14:00: ДТП в Днепре. США и Румыния против "Северного потока-2"
В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 14:00 – в Днепре правоохранитель остановил водителя элитного авто за нарушение правил дорожного движения. Однако то резко начал ехать и протащил за собой патрульного, который держался за дверь. Президенты США и Румынии написали совместное заявление против строительства газопровода "Северный поток-2". А все, чтобы Европа не стала зависимой от России.
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Источник: 24 канал
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