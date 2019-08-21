Выпуск новостей за 14:00: ДТП в Днепре. США и Румыния против "Северного потока-2"

В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 14:00 – в Днепре правоохранитель остановил водителя элитного авто за нарушение правил дорожного движения. Однако то резко начал ехать и протащил за собой патрульного, который держался за дверь. Президенты США и Румынии написали совместное заявление против строительства газопровода "Северный поток-2". А все, чтобы Европа не стала зависимой от России.

Также в выпуске: По данным СМИ, пятерых политзаключенных Кремля, вероятно, готовят к передаче Украине. Власти Дании категорически отказали Трампу в продаже Гренландии. Во Львове впервые собрали бездомных и отвезли их помыться.

Источник: 24 канал