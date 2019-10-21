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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 14:00: ДТП во Львове. Дело Омеляна

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      В выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 14:00 – во Львове столкнулись две переполненные маршрутки. От столкновения пострадали одиннадцать пассажиров обоих бусов. Травмы получил и виновник ДТП – водитель маршрутки, которая наехала на другую. Антикоррупционный суд обвиняет бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна в недостоверных сведениях о своем имуществе в течение двух лет.

      Также в выпуске:

      Возле университета культуры в Киеве нашли тело повешенного парня.

      В Днепре на территории гаражного кооператива сгорели четыре машины.

      Боевики 9 раз били вблизи Богдановки, Водяного и Приазовья – заявляют в штабе ООС.

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      Теги: Владимир Омелян Новости Львова Аварии и ДТП Выпуск новостей
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