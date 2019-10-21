Выпуск новостей за 14:00: ДТП во Львове. Дело Омеляна
В выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 14:00 – во Львове столкнулись две переполненные маршрутки. От столкновения пострадали одиннадцать пассажиров обоих бусов. Травмы получил и виновник ДТП – водитель маршрутки, которая наехала на другую. Антикоррупционный суд обвиняет бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна в недостоверных сведениях о своем имуществе в течение двух лет.
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