Выпуск новостей за 14:00: ДТП во Львове. Попытка провезти труп через границу

В выпуске новостей за 24 октября по состоянию на 14:00 – во Львове водитель в состоянии сильной алкогольной интоксикации разбил четыре припаркованных автомобиля, после чего заснул. Полиция составила восемь протоколов. Гражданин России пытался въехать в Украину с телом своей жены на пассажирском сиденье. Россияне выпустили автомобиль из страны, несмотря на нарушение правил пересечения границы.

Также в выпуске: Военного командира подозревают в сокрытии ДТП с пострадавшим солдатом. На Сумщине неизвестный совершил покушение на директора предприятия, которое занимается охраной нефтепроводов. Роман Насиров обжалует решение суда об освобождении от должности председателя ДФС. В римском метро обвалился эскалатор из-за прыжков болельщиков российского клуба "ЦСКА", госпитализировали четырех украинцев.