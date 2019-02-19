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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Выпуск новостей за 14:00: Глава ЕС выступил в Раде. Сценарий РФ на президентских выборах

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 14:00 - на заседании, посвященном годовщине начала агрессии России в Украине, в Верховной Раде выступил председатель Совета Европы Дональд Туск и говорил на украинском языке. Спецслужбы РФ готовили срыв президентских выборов – сразу после закрытия избирательных участков их агенты должны были выйти на вече в Киеве и регионах якобы из-за фальсификации

      Также в выпуске:

      Руководство Facebook заблокировало страницы трех англоязычных проектов телеканала Russia Today.

      Умер модельер и креативный директор французского модного дома "Шанель" Карл Лагерфельд, которому было 85 лет.

      Украина и Эмираты представили новое оружие, которое разработали вместе.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Украина – Россия Верховная Рада Дональд Туск Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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