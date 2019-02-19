Выпуск новостей за 14:00: Глава ЕС выступил в Раде. Сценарий РФ на президентских выборах
В выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 14:00 - на заседании, посвященном годовщине начала агрессии России в Украине, в Верховной Раде выступил председатель Совета Европы Дональд Туск и говорил на украинском языке. Спецслужбы РФ готовили срыв президентских выборов – сразу после закрытия избирательных участков их агенты должны были выйти на вече в Киеве и регионах якобы из-за фальсификации
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Источник: 24 канал
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