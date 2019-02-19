Выпуск новостей за 14:00: Глава ЕС выступил в Раде. Сценарий РФ на президентских выборах

В выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 14:00 - на заседании, посвященном годовщине начала агрессии России в Украине, в Верховной Раде выступил председатель Совета Европы Дональд Туск и говорил на украинском языке. Спецслужбы РФ готовили срыв президентских выборов – сразу после закрытия избирательных участков их агенты должны были выйти на вече в Киеве и регионах якобы из-за фальсификации

Также в выпуске: Руководство Facebook заблокировало страницы трех англоязычных проектов телеканала Russia Today. Умер модельер и креативный директор французского модного дома "Шанель" Карл Лагерфельд, которому было 85 лет. Украина и Эмираты представили новое оружие, которое разработали вместе.