Выпуск новостей за 14:00: Граната в Киеве. Драка в центре Львова

В выпуске новостей за 7 ноября по состоянию на 14:00 – в Ровно неизвестные бросили гранату во двор местного предпринимателя. Взрывом повредило фасад здания, входную дверь и окно. К счастью, никто не пострадал. В центре Львова подрались футбольные фанаты из Украины, Франции и Германии. В полиции выясняют, что именно спровоцировало драку.

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