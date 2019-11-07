16:26
7 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Привилегии для алкоголиков в России. Путин летописец
      Вєсті Кремля
      21:49, 6 ноября
      Вести.UA: Порошенко охотится на Богдана. Лукашенко любит "Слугу народа"
      Вєсті.UA
      19:13, 6 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      БЮДЖЕТ 2020 РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Выпуск новостей за 14:00: Граната в Киеве. Драка в центре Львова

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 ноября по состоянию на 14:00 – в Ровно неизвестные бросили гранату во двор местного предпринимателя. Взрывом повредило фасад здания, входную дверь и окно. К счастью, никто не пострадал. В центре Львова подрались футбольные фанаты из Украины, Франции и Германии. В полиции выясняют, что именно спровоцировало драку.

      Также в выпуске:

      Медики военного госпиталя просят сдать кровь для пяти раненых бойцов: их накануне самолетом доставили в Киев из Харькова.

      Полиция задержала мужчину, который стрелял в соседей, потому что те просили его погасить долги за коммунальные.

      В Киеве мужчины в форме и масках подрались с жителями общежития: молодые люди приехали вместе с представителями исполнительной службы.

      В Житомирской области уже второй день ищут тело водолаза, который утонул.

      blog_ava
      Прямо в центре Львова произошла массовая драка украинских и французских фанатов: видео
      сегодня
      1331
      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Новости Львова Ровно
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Вакцинація в Україні: для чого кремлівські тролі поширюють фейки
      сегодня , 16:00 Вакцинація в Україні: для чого кремлівські тролі поширюють фейки
      Олександра Устінова 38
      Рейдерство и связь с Россией: что известно о бизнесмена Игоре Сало, которого подорвали в Киеве
      сегодня , 15:30 Рейдерство и связь с Россией: что известно о бизнесмена Игоре Сало, которого подорвали в Киеве
      Євгенія Мазур 5619
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      сегодня , 09:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      623
      Епопея з Дубневичем: хто захищав скандального нардепа від арешту
      сегодня , 15:30 Епопея з Дубневичем: хто захищав скандального нардепа від арешту
      Віталій Шабунін 142
      Нет лишней бюрократии, или Мы должны избавиться от согласия на обработку персональных данных
      сегодня , 15:00 Нет лишней бюрократии, или Мы должны избавиться от согласия на обработку персональных данных
      Дмитро Дубілет 390
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук