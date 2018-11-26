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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Выпуск новостей за 14:00: Имена раненых в Азовском море. Реакция России на морской конфликт

      Выпуск новостей 488 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 14:00 – российские СМИ назвали имена трех раненых украинских солдат: Андрей Артеменко, Василий Сорока, Андрей Ейдар. Представитель Путина Дмитрий Песков заверил, что это Россия инициировала заседание Совета безопасности ООН, а глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в нарушении международного права.

      Также в выпуске:

      Реакция международного сообщества на события вокруг конфликта в Азовском море.

      Вечером состоится заседание Совета безопасности ООН, наличие у России права вето позволит ей заблокировать любые инициативы.

      В Украине могут ввести военное положение: ночью на экстренном заседании СНБО принято соответствующее решение, теперь его рассматривать Совет.

      Продолжаются протесты водителей на автомобилях с европейскими номерами, автобусы с детьми и людьми с инвалидностью не могут пересечь перекрыт границу.

      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости России Выпуск новостей протесты
      Источник: 24 канал
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