Выпуск новостей за 14:00: Имена раненых в Азовском море. Реакция России на морской конфликт

В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 14:00 – российские СМИ назвали имена трех раненых украинских солдат: Андрей Артеменко, Василий Сорока, Андрей Ейдар. Представитель Путина Дмитрий Песков заверил, что это Россия инициировала заседание Совета безопасности ООН, а глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в нарушении международного права.

Также в выпуске: Реакция международного сообщества на события вокруг конфликта в Азовском море. Вечером состоится заседание Совета безопасности ООН, наличие у России права вето позволит ей заблокировать любые инициативы. В Украине могут ввести военное положение: ночью на экстренном заседании СНБО принято соответствующее решение, теперь его рассматривать Совет. Продолжаются протесты водителей на автомобилях с европейскими номерами, автобусы с детьми и людьми с инвалидностью не могут пересечь перекрыт границу.