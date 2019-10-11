Выпуск новостей за 14:00: Информаторов Трампа отпустили под залог. Аномальное тепло в Украине

В выпуске новостей за 11 октября по состоянию на 14:00 – два украинско-американских бизнесмена Игорь Фурман и Лев Парнас заплатили миллион долларов, чтобы выйти на свободу. Украину ждет аномальное тепло. На Юге и Востоке температура воздуха прогреется до 20-ти градусов.

Также в выпуске: Несмотря на изнурительный марафон запланированный визит в Одессу Владимир Зеленский не отменил. Правда, цель его не известна. Оккупационные власти Крыма на два месяца арестовали украинского активиста Олега Приходько. На Киевщине девятилетняя девочка оказалась под колесами машины прямо на пешеходном переходе.