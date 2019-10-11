16:23
11 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Испанский агент Навальный. Россия победила в свободе слова
      Вєсті Кремля
      21:10, 10 октября
      Вести.UA: Мендель спасает святой покой Зеленского. Кому молятся в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:34, 10 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Выпуск новостей за 14:00: Информаторов Трампа отпустили под залог. Аномальное тепло в Украине

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 октября по состоянию на 14:00 – два украинско-американских бизнесмена Игорь Фурман и Лев Парнас заплатили миллион долларов, чтобы выйти на свободу. Украину ждет аномальное тепло. На Юге и Востоке температура воздуха прогреется до 20-ти градусов.

      Также в выпуске:

      Несмотря на изнурительный марафон запланированный визит в Одессу Владимир Зеленский не отменил.

      Правда, цель его не известна. Оккупационные власти Крыма на два месяца арестовали украинского активиста Олега Приходько.

      На Киевщине девятилетняя девочка оказалась под колесами машины прямо на пешеходном переходе.

      blog_ava
      От курения вейпа умерло 29 человек: в Вашингтоне действует запрет на электронные сигареты
      сегодня
      7256
      Теги: Дональд Трамп Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Рекордсмены пресс-конференций: кто из президентов дольше всех разговаривал с журналистами
      сегодня , 16:02 Рекордсмены пресс-конференций: кто из президентов дольше всех разговаривал с журналистами
      Інна Жолобович 46
      Ловушка для Украины: что объединяет новую власть со старой
      сегодня , 15:35 Ловушка для Украины: что объединяет новую власть со старой
      Павло Казарін 72
      Пресс-марафон для Белого дома: почему Зеленский решил пообщаться с журналистами
      сегодня , 15:00 Пресс-марафон для Белого дома: почему Зеленский решил пообщаться с журналистами
      Блог Соцмережі 727
      Grammarly: история успеха украинского стартапа в Кремниевой долине
      сегодня , 14:08 Grammarly: история успеха украинского стартапа в Кремниевой долине
      Ірина Полицька 59
      Лауреат Нобелевской премии по литературе-2018: что известно об украинском происхождении Токарчук
      сегодня , 12:50 Лауреат Нобелевской премии по литературе-2018: что известно об украинском происхождении Токарчук
      Анастасія Манюхіна 418
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук