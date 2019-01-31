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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Выпуск новостей за 14:00: Исчезновение 13 пленных украинцев в списках обмена.

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 января по состоянию на 14:00 – из списков ОРДЛО на обмен пленными исчезло 13 украинцев, Киев требует объяснений от оккупантов. Об этом написала в своем Facebook первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Есть все основания опасаться, что их замучили в тюрьмах. В Киеве ограничат движение на Северном и Южном мостах

      Также в выпуске:

      Крымский мост продолжает разрушаться, передвижение транспорта там под угрозой.

      Украина сообщила партнерам в ЕС о критическом состоянии здоровья политзаключенного Павла Гриба и необходимости срочной операции.

      На Донбассе стало жарче, окрестности трех населенных пунктов боевики обстреляли из минометов.

      Теги: Война на Донбассе Дороги Украинцы в плену РФ Новости Киева Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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