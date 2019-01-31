Выпуск новостей за 14:00: Исчезновение 13 пленных украинцев в списках обмена.

В выпуске новостей за 31 января по состоянию на 14:00 – из списков ОРДЛО на обмен пленными исчезло 13 украинцев, Киев требует объяснений от оккупантов. Об этом написала в своем Facebook первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Есть все основания опасаться, что их замучили в тюрьмах. В Киеве ограничат движение на Северном и Южном мостах

Также в выпуске: Крымский мост продолжает разрушаться, передвижение транспорта там под угрозой. Украина сообщила партнерам в ЕС о критическом состоянии здоровья политзаключенного Павла Гриба и необходимости срочной операции. На Донбассе стало жарче, окрестности трех населенных пунктов боевики обстреляли из минометов.