Выпуск новостей за 14:00: Исчезновение 13 пленных украинцев в списках обмена.
В выпуске новостей за 31 января по состоянию на 14:00 – из списков ОРДЛО на обмен пленными исчезло 13 украинцев, Киев требует объяснений от оккупантов. Об этом написала в своем Facebook первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Есть все основания опасаться, что их замучили в тюрьмах. В Киеве ограничат движение на Северном и Южном мостах
Также в выпуске:
Крымский мост продолжает разрушаться, передвижение транспорта там под угрозой.
Украина сообщила партнерам в ЕС о критическом состоянии здоровья политзаключенного Павла Гриба и необходимости срочной операции.
На Донбассе стало жарче, окрестности трех населенных пунктов боевики обстреляли из минометов.
Источник: 24 канал
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