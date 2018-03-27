Выпуск новостей за 14:00 Юный гений из Львова. Еще две страны высылают российских дипломатов

В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 14:00 –11-классница из Львова София Петрушин поедет в США, где поборется на Международной олимпиаде гениев. Российским дипломатам показали на дверь уже в 25 странах мира. К санкциям присоединились также Македония и Австралия.

Также в выпуске: В Кемерове после масштабного пожара в торговом центре тысячи людей вышли на митинг. В Николаеве женщина с моста выбросила девятимесячного младенца. Генпрокуратура подозревает главу партии "Украинский выбор" в подготовке конституционного переворота в Украине.