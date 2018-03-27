Выпуск новостей за 14:00 Юный гений из Львова. Еще две страны высылают российских дипломатов
В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 14:00 –11-классница из Львова София Петрушин поедет в США, где поборется на Международной олимпиаде гениев. Российским дипломатам показали на дверь уже в 25 странах мира. К санкциям присоединились также Македония и Австралия.
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Источник: 24 Канал
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