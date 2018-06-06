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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Выпуск новостей за 14:00: Катастрофа самолета ТУ-154. Обыски у руководителей житомирской ДФС

Выпуск новостей 27 Читати новину українською

В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 14:00 – на корпусе самолета ТУ-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году, нашли след взрывчатых веществ. У руководства житомирской ДФС проходят обыски.

Также в выпуске:

Пожар в Чернобыльской зоне.

Гройсман внес представление на увольнение Данилюка.

Суд ЕС отменил санкции против Арбузова, введенные в 2017 году.

 

Теги: Государственная фискальная служба Новости Житомира Падение российского самолета Ту-154 Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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