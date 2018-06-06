Выпуск новостей за 14:00: Катастрофа самолета ТУ-154. Обыски у руководителей житомирской ДФС
В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 14:00 – на корпусе самолета ТУ-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году, нашли след взрывчатых веществ. У руководства житомирской ДФС проходят обыски.
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Источник: 24 Канал
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