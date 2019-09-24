Выпуск новостей за 14:00: Князев о скандале с экс-супругой. Заморозки на Сумщине

В выпуске новостей за 24 сентября по состоянию на 14:00 – председатель Нацполиции Украины Сергей Князев назвал дезинформацией сообщения о задержании его бывшей жены на границе с Польшей из-за незадекларированных 650 тысяч евро наличности. На Сумщине зафиксировали первые заморозки. Там столбик термометра опустился до минус двух.

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