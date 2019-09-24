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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Выпуск новостей за 14:00: Князев о скандале с экс-супругой. Заморозки на Сумщине

      Выпуск новостей 121 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 сентября по состоянию на 14:00 – председатель Нацполиции Украины Сергей Князев назвал дезинформацией сообщения о задержании его бывшей жены на границе с Польшей из-за незадекларированных 650 тысяч евро наличности. На Сумщине зафиксировали первые заморозки. Там столбик термометра опустился до минус двух.

      Также в выпуске:

      С 1 октября 2019 года монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек выйдут из обращения, для облегчения расчетов наличными сумму с тех пор будут округлять.

      На Николаевщине уже вторые сутки ищут сбежавшего из колонии 35-летнего Владимира Касапа, заключенного за убийство.

      Во время своего визита в США Владимир Зеленский пообщается с местными представителями украинской диаспоры.

      На пресс-конференции в ООН американский президент Дональд Трамп вновь заявил, что не оказывал никакого давления на украинскую власть.

      blog_ava
      Заморозки в Украине: где будет холоднее всего
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      Теги: Новости Украины Погода Сумы Сергей Князев Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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