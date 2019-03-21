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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      Выпуск новостей за 14:00: Кокаин в порту Одессы. Кандидаты на должности в Верховный Суд

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 14:00 – пограничники поймали в порту контрабандистов, перевозивших в ящиках из-под бананов 250 килограмм кокаина. Высший совет правосудия одобрил 69 претендентов на должности судей. Однако туда попало 10 кандидатов, которых Общественный совет добродетели ранее назвал "недобродетельными".

      Также в выпуске:

      Экзит-пол в день выборов проведет три социологические группы.

      Во Львове создали банк крови для собак.

      Депутаты обратятся в Кабмин с просьбой изъять каннабис из перечня наркотических средств.

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      Теги: Одесский порт Верховный суд Украины Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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