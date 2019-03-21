Выпуск новостей за 14:00: Кокаин в порту Одессы. Кандидаты на должности в Верховный Суд
В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 14:00 – пограничники поймали в порту контрабандистов, перевозивших в ящиках из-под бананов 250 килограмм кокаина. Высший совет правосудия одобрил 69 претендентов на должности судей. Однако туда попало 10 кандидатов, которых Общественный совет добродетели ранее назвал "недобродетельными".
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Источник: 24 канал
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