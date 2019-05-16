Выпуск новостей за 14:00: Комментарий Зеленского об инаугурации. Вакарчук о выборах в парламент

В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 14:00 – в штабе Зеленского прокомментировали назначение Верховной Радой инаугурации на 20 мая. Пока ничего против не имеют. Святослав Вакарчук наконец заявил, что уходит в политику. На Пейзажной аллее штаб Вакарчука организовал пресс-брифинг, на котором прозвучало это заявление.

Также в выпуске: Между тем послы стран "Большой семерки" призвали пока еще действующего президента Петра Порошенко плавно передать власть своему преемнику. Как празднуют украинцы День вышиванки. Непогода накрыла Ивано-Франковск и прилегающие села.

Источник: 24 канал