Выпуск новостей за 14:00: Комментарий Зеленского об инаугурации. Вакарчук о выборах в парламент
В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 14:00 – в штабе Зеленского прокомментировали назначение Верховной Радой инаугурации на 20 мая. Пока ничего против не имеют. Святослав Вакарчук наконец заявил, что уходит в политику. На Пейзажной аллее штаб Вакарчука организовал пресс-брифинг, на котором прозвучало это заявление.
Также в выпуске:
Между тем послы стран "Большой семерки" призвали пока еще действующего президента Петра Порошенко плавно передать власть своему преемнику.
Как празднуют украинцы День вышиванки.
Непогода накрыла Ивано-Франковск и прилегающие села.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии