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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Выпуск новостей за 14:00: Комментарий Зеленского об инаугурации. Вакарчук о выборах в парламент

      Выпуск новостей 45 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 14:00 – в штабе Зеленского прокомментировали назначение Верховной Радой инаугурации на 20 мая. Пока ничего против не имеют. Святослав Вакарчук наконец заявил, что уходит в политику. На Пейзажной аллее штаб Вакарчука организовал пресс-брифинг, на котором прозвучало это заявление.

      Также в выпуске:

      Между тем послы стран "Большой семерки" призвали пока еще действующего президента Петра Порошенко плавно передать власть своему преемнику.

      Как празднуют украинцы День вышиванки.

      Непогода накрыла Ивано-Франковск и прилегающие села.

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      Теги: Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Инаугурация Зеленского Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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