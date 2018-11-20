Выпуск новостей за 14:00: Контрабанда в Одессе. Дело Березкина
В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 14:00 – к берегам Одессы прибило баржу, на борту которой обнаружили пять миллионов пачек сигарет. Груз везли из России через Крым, вероятно в Болгарию, однако высокие волны и ветер повредили буксир. Верховная Рада отказалась снимать неприкосновенность с внефракционного депутата Станислава Березкина, которого подозревают в коррупции.
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Источник: 24 канал
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