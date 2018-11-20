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      Выпуск новостей за 14:00: Контрабанда в Одессе. Дело Березкина

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 14:00 – к берегам Одессы прибило баржу, на борту которой обнаружили пять миллионов пачек сигарет. Груз везли из России через Крым, вероятно в Болгарию, однако высокие волны и ветер повредили буксир. Верховная Рада отказалась снимать неприкосновенность с внефракционного депутата Станислава Березкина, которого подозревают в коррупции.

      Также в выпуске:

      "Евробляхеры" заблокировали трассу Киев-Чоп во Львовской области.

      В Киеве митингуют родственники девочки, которая отравилась в лагере "Славутич".

      Владельцы авто на еврономерах устроили митинг под ОГА в Черновцах.

      Теги: Коррупция Верховная Рада Березкин Станислав Семенович контрабанда Новости Одессы Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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