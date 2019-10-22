Выпуск новостей за 14:00: Корабли РФ в Азове. Нашли таксиста, который наехал на дочь Гутцайта

В выпуск новостей за 22 октября по состоянию на 14:00 – российские ракетные корабли "Углич" и "Малый Устюг" вошли в Азовское море. ВМФ России перебросил их туда из Капийского. Цель – выполнение задания командования, как сообщили в российском Минобороны. Таксиста, который наехал на дочь олимпийского чемпиона Вадима Гутцайта и скрылся, нашли. Инцидент произошел вчера утром в центре столицы.

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