Выпуск новостей за 14:00: Коронавирус у премьер-министра Великобритании. Закрытие границ в Китае

В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 14:00 – у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружили коронавирус. Несмотря на то, что он находится на самоизоляции, политик продолжает исполнять обязанности по руководству государством. Китайские власти решили закрыть границы для иностранцев с 28 марта.

Также в выпуске: По состоянию на 27 марта в Украине зафиксировали 218 случаев заражения коронавируса. Во время онлайн-брифинга мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для медиков увеличили количество маршрутов наземного транспорта. Украинцы массово возвращаются из Польши, чтобы успеть до закрытия границ. ВОЗ призывает к агрессивной борьбы с коронавирусом.