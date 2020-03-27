Выпуск новостей за 14:00: Коронавирус у премьер-министра Великобритании. Закрытие границ в Китае
В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 14:00 – у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружили коронавирус. Несмотря на то, что он находится на самоизоляции, политик продолжает исполнять обязанности по руководству государством. Китайские власти решили закрыть границы для иностранцев с 28 марта.
Также в выпуске:
По состоянию на 27 марта в Украине зафиксировали 218 случаев заражения коронавируса.
Во время онлайн-брифинга мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для медиков увеличили количество маршрутов наземного транспорта.
Украинцы массово возвращаются из Польши, чтобы успеть до закрытия границ.
ВОЗ призывает к агрессивной борьбы с коронавирусом.
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