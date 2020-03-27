15:36
27 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Выпуск новостей за 14:00: Коронавирус у премьер-министра Великобритании. Закрытие границ в Китае

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 14:00 – у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружили коронавирус. Несмотря на то, что он находится на самоизоляции, политик продолжает исполнять обязанности по руководству государством. Китайские власти решили закрыть границы для иностранцев с 28 марта.

      Также в выпуске:

      По состоянию на 27 марта в Украине зафиксировали 218 случаев заражения коронавируса.

      Во время онлайн-брифинга мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для медиков увеличили количество маршрутов наземного транспорта.

      Украинцы массово возвращаются из Польши, чтобы успеть до закрытия границ.

      ВОЗ призывает к агрессивной борьбы с коронавирусом.

      Теги: Китай Великобритания Выпуск новостей
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 14:15 Украина закрывает границы: все, что нужно знать
      Статті 12687
      сегодня , 14:18 Начальник полиции Киева Крищенко заболел коронавирусом
      Новини України 7100
      сегодня , 08:42 На Харьковщине нашли 9 из 10 человек, которые сбежали из самоизоляции
      Новини України 3414
      сегодня , 10:49 Почему больных в США больше, чем в Китае и Италии: объяснения Трампа
      Новини світу 3981
      сегодня , 11:26 Коронавирус в России: количество больных резко возросло
      Лікування 107507
      сегодня , 14:30 Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
      Здорове життя 409859
      сегодня , 11:07 Юг Италии может стать новым эпицентром коронавируса: смертность резко выросла
      Новини світу 4181
      сегодня , 12:15 Лучшие поздравления коллеге с днем рождения в прозе и стихах
      Новини культури 89004
      powered by lun.ua

      Выбор редакции

      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 15:06 Простой выбор для президента. Надо просто прекратить стрелять себе в ногу
      Олена Трибушна
      сегодня , 12:57 Нефть и акции дорожают, золото и доллар падают: что происходит на финансовых рынках
      Тетяна Панасюк
      Залиште відгук