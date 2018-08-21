Выпуск новостей за 14:00: Кровавые перестрелки в Рио-де-Жанейро. Задержание Тамразова

В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 14:00 – в Рио-де-Жанейро бразильская армия начала операцию против наркоторговцев. По меньшей мере 12 человек уже погибли, среди них – 5 мирных жителей и один солдат. Работники Генпрокуратуры Украины повторно задержали владельца онлайн-издания Insider, экс-первого заместителя председателя правления "Укргаздобыча" Алексея Тамразова.

Также в выпуске: Харьковский стрелок убил свою жену. Олег Сенцов голодает 100 дней. В Киеве парень на BMW на большой скорости въехал в три припаркованных автомобиля.