Выпуск новостей за 14:00: Кровавые перестрелки в Рио-де-Жанейро. Задержание Тамразова
В выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 14:00 – в Рио-де-Жанейро бразильская армия начала операцию против наркоторговцев. По меньшей мере 12 человек уже погибли, среди них – 5 мирных жителей и один солдат. Работники Генпрокуратуры Украины повторно задержали владельца онлайн-издания Insider, экс-первого заместителя председателя правления "Укргаздобыча" Алексея Тамразова.
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Источник: 24 канал
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