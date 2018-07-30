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Выпуск новостей за 14:00: Крупное ДТП в Киеве. Встреча матери с Кольченко

Выпуск новостей 163 Читати новину українською

В выпуске новостей за 30 июля по состоянию на 14:00 – неделя снова началась с целого ряда аварий, в Киеве сегодня ночью выпивший устроил побоище с участием семи машин. Мать Александра Кольченко прибыла в Челябинск, там расположена колония, в которой содержат ее сына, накануне женщине выдали разрешение на свидание на трое суток и выделили комнату в отеле.

Также в выпуске:

Обучение авианаводчиков Мариуполя.

На Севере и Западе синоптики обещают ливни с грозами.

Дебаты по делу о государственной измене Януковича.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Киева Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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