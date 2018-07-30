Выпуск новостей за 14:00: Крупное ДТП в Киеве. Встреча матери с Кольченко
В выпуске новостей за 30 июля по состоянию на 14:00 – неделя снова началась с целого ряда аварий, в Киеве сегодня ночью выпивший устроил побоище с участием семи машин. Мать Александра Кольченко прибыла в Челябинск, там расположена колония, в которой содержат ее сына, накануне женщине выдали разрешение на свидание на трое суток и выделили комнату в отеле.
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На Севере и Западе синоптики обещают ливни с грозами.
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Источник: 24 канал
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