Выпуск новостей за 14:00: Куку прекратил голодовку. Отравление в лагере в Донецкой области
В выпуске новостей за 19 июля по состоянию на 14:00 – Эмир-Усеин Куку прекратил голодовку в российской тюрьме. Без еды правозащитник продержался 33 дня. Количество пострадавших в лагере выросло до 91 человека. Денисова сообщала, что возможные причины отравления следующие: нарушение правил хранения продуктов, несоблюдение норм гигиены и правил санобработки посуды сотрудниками пищеблока.
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Источник: 24 канал
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