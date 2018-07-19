Выпуск новостей за 14:00: Куку прекратил голодовку. Отравление в лагере в Донецкой области

В выпуске новостей за 19 июля по состоянию на 14:00 – Эмир-Усеин Куку прекратил голодовку в российской тюрьме. Без еды правозащитник продержался 33 дня. Количество пострадавших в лагере выросло до 91 человека. Денисова сообщала, что возможные причины отравления следующие: нарушение правил хранения продуктов, несоблюдение норм гигиены и правил санобработки посуды сотрудниками пищеблока.

Также в выпуске: В Запорожье доставили тело погибшего на турецком курорте украинца. В Харькове на складе танки стоят с 2004 года и ожидают ремонта. Инспекторы по химическому оружию собрали образцы вещества, которым накануне отравилась пара из Эймсбери.