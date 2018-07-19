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Выпуск новостей за 14:00: Куку прекратил голодовку. Отравление в лагере в Донецкой области

Выпуск новостей 28 Читати новину українською

В выпуске новостей за 19 июля по состоянию на 14:00 – Эмир-Усеин Куку прекратил голодовку в российской тюрьме. Без еды правозащитник продержался 33 дня. Количество пострадавших в лагере выросло до 91 человека. Денисова сообщала, что возможные причины отравления следующие: нарушение правил хранения продуктов, несоблюдение норм гигиены и правил санобработки посуды сотрудниками пищеблока.

Также в выпуске:

В Запорожье доставили тело погибшего на турецком курорте украинца.

В Харькове на складе танки стоят с 2004 года и ожидают ремонта.

Инспекторы по химическому оружию собрали образцы вещества, которым накануне отравилась пара из Эймсбери.

Теги: Аннексия Крыма Новости Украины Выпуск новостей отравление Дети и несовершеннолетние Украинцы в плену РФ Министерство образования и науки Украины
Источник: 24 канал
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