Выпуск новостей за 14:00: Легализация оружия. Пожар на свалке на Львовщине
В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 14:00 – в Украине может наконец появиться закон о легализации оружия. Меморандум об этом подписали кандидат в президенты Анатолий Гриценко и глава Украинской ассоциации владельцев оружия. На Львовщине вблизи города Новый Роздол спасатели почти сутки пытались унять пламя на несанкционированной свалке.
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Источник: 24 канал
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