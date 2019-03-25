15:31
25 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Плагиат в песне Киркорова. Как РФ обманывает людей
      Вєсті Кремля
      20:00, 23 марта
      Вести. UA. Жир: Куда делся диплом Луценко. Пирамида потребностей Киви
      Вєсті.UA
      18:34, 23 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Выпуск новостей за 14:00: Легализация оружия. Пожар на свалке на Львовщине

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 14:00 – в Украине может наконец появиться закон о легализации оружия. Меморандум об этом подписали кандидат в президенты Анатолий Гриценко и глава Украинской ассоциации владельцев оружия. На Львовщине вблизи города Новый Роздол спасатели почти сутки пытались унять пламя на несанкционированной свалке.

      Также в выпуске:

      Заместитель начальника Донецкого военкомата в Мариуполе сбежал к боевикам.

      Социологи обнародовали последние рейтинги: первый – Зеленский, далее Порошенко, третья – Тимошенко.

      Сегодня отделы регистрации закроют возможность изменить место голосования.

      blog_ava
      Украинские военные показали эффектное видео ликвидации военной техники боевиков
      сегодня
      1081
      Теги: Оружие Анатолий Гриценко Выпуск новостей Пожар Новости Львова
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Розкішні іменини одіозного суді Аблова: хто з чиновників "засвітився" на святі
      сегодня , 15:30 Розкішні іменини одіозного суді Аблова: хто з чиновників "засвітився" на святі
      Роман Маселко 5
      Так хто ж убив Чорновола?
      сегодня , 15:00 Так хто ж убив Чорновола?
      Наталія Лебідь 665
      Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      сегодня , 12:00 Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      169
      Война – это рана, которая не заживает, – Pianoбой о творчестве, Земфире и концертах в России
      сегодня , 14:00 Война – это рана, которая не заживает, – Pianoбой о творчестве, Земфире и концертах в России
      Олег Бабій 142
      За то, что я выиграл этап Кубка Мира, получил просьбу пописать в баночку допинг-контроля
      сегодня , 13:02 За то, что я выиграл этап Кубка Мира, получил просьбу пописать в баночку допинг-контроля
      Станіслав Безушко 137
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук