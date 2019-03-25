Выпуск новостей за 14:00: Легализация оружия. Пожар на свалке на Львовщине

В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 14:00 – в Украине может наконец появиться закон о легализации оружия. Меморандум об этом подписали кандидат в президенты Анатолий Гриценко и глава Украинской ассоциации владельцев оружия. На Львовщине вблизи города Новый Роздол спасатели почти сутки пытались унять пламя на несанкционированной свалке.

Также в выпуске: Заместитель начальника Донецкого военкомата в Мариуполе сбежал к боевикам. Социологи обнародовали последние рейтинги: первый – Зеленский, далее Порошенко, третья – Тимошенко. Сегодня отделы регистрации закроют возможность изменить место голосования.

Источник: 24 канал