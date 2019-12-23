Выпуск новостей за 14:00: Масштабное ДТП в США. Массовое отравление вином на Филиппинах

В выпуске новостей за 23 декабря по состоянию на 14:00 – в Соединенных Штатах одновременно столкнулись почти 70 автомобилей. Масштабная авария произошла в штате Вирджиния. На Филиппинах 11 человек умерли от отравления кокосовым вином. Еще 300 – сейчас находятся в больницах.

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Социологическая группа "Рейтинг" спросила у украинцев, что они считают наиболее значимым в 2019 году. Например, политиком года избрали Владимира Зеленского.

Страшный пожар на Луганщине. Накануне вечером пламя охватило Старобельский областной психоневрологический интернат.