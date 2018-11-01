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      Выпуск новостей за 14:00: Меркель в Украине. Ограничение скорости в Киеве

      Выпуск новостей 135 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 14:00 – Ангела Меркель уже в Киеве, канцлер Германии прилетела с однодневным визитом в Украину, она уже встретилась с Президентом украины Пером Порошенко в Мариинском дворце. В Киеве установили новые ограничения скорости: Ездить по улицам можно не быстрее, чем 50 километров в час, уже нельзя разгоняться до 80 километров даже на больших проспектах.

      Также в выпуске:

      В Киеве простились с выдающимся украинским мультипликатором Давидом Черкасским.

      Индонезийские спасатели нашли "черный ящик" пассажирского "Боинга", разбившегося в Яванском море.

      Дело "рюкзаков Авакова" успели закрыть, в суд она так и не попала.

       

      Теги: Новости Украины Ангела Меркель Новости Киева Выпуск новостей Авто Дороги
      Источник: 24 канал
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