Выпуск новостей за 14:00: Меркель в Украине. Ограничение скорости в Киеве

В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 14:00 – Ангела Меркель уже в Киеве, канцлер Германии прилетела с однодневным визитом в Украину, она уже встретилась с Президентом украины Пером Порошенко в Мариинском дворце. В Киеве установили новые ограничения скорости: Ездить по улицам можно не быстрее, чем 50 километров в час, уже нельзя разгоняться до 80 километров даже на больших проспектах.

Также в выпуске: В Киеве простились с выдающимся украинским мультипликатором Давидом Черкасским. Индонезийские спасатели нашли "черный ящик" пассажирского "Боинга", разбившегося в Яванском море. Дело "рюкзаков Авакова" успели закрыть, в суд она так и не попала.