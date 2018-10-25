Выпуск новостей за 14:00: Митинг студентов в Киеве. Крупнейшие учения НАТО

В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 14:00 – возле Киевского политеха студенты собрались на митинг против администрации вуза, причина – ободранные аудитории и общежития, зато у ректора Михаила Згуровского – недвижимости аж на два миллиона долларов. В Норвегии стартуют крупнейшие учения НАТО со времен Холодной войны.

Также в выпуске: Украина может получить Томос уже до конца 2018 года. Олег Сенцов получил премию Сахарова за вклад в борьбу за права человека. Украинская сборная продолжает собирать награды на "Играх Непокоренных" в Австралии.