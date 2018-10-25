Выпуск новостей за 14:00: Митинг студентов в Киеве. Крупнейшие учения НАТО
В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 14:00 – возле Киевского политеха студенты собрались на митинг против администрации вуза, причина – ободранные аудитории и общежития, зато у ректора Михаила Згуровского – недвижимости аж на два миллиона долларов. В Норвегии стартуют крупнейшие учения НАТО со времен Холодной войны.
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Источник: 24 канал
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