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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Выпуск новостей за 14:00: На Киевщине хоронят жертв авикатастрофы МАУ. Микитася сняли с рейса

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 14:00 – сегодня похоронят погибших в небе над Тегераном украинцев. Траурные церемонии пройдут по всей Украине. Бывшего нардепа и фигуранта антикоррупционного дела Максима Микитася сняли с самолета. Об этом сообщает журналист Сергей Лещенко. Тот пытался вылететь в Великобританию.

      Также в выпуске:

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      Теги: МАУ Авиакатастрофа МАУ в Иране Жертвы Выпуск новостей
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