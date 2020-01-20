Выпуск новостей за 14:00: На Киевщине хоронят жертв авикатастрофы МАУ. Микитася сняли с рейса

В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 14:00 – сегодня похоронят погибших в небе над Тегераном украинцев. Траурные церемонии пройдут по всей Украине. Бывшего нардепа и фигуранта антикоррупционного дела Максима Микитася сняли с самолета. Об этом сообщает журналист Сергей Лещенко. Тот пытался вылететь в Великобританию.

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Принц Гарри впервые публично прокомментировал свой выход из королевской семьи. В своей речи на одном из благотворительных мероприятий он заявил, что супруги герцогов Сассекских хотели бы и впредь служить королеве.

Австралию, которая в течение последних месяцев страдает от пожаров, теперь накрыли еще и пыльные бури. Из-за сильных ветров и грозы слои красной пыли накрыли города и поселки.

Судьба черных ящиков сбитого в Иране самолета решается прямо сейчас. В Украину сегодня прибыл уполномоченный представитель иранского правительства министр инфраструктуры Мохаммад Эслами.