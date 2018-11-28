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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Выпуск новостей за 14:00: Начало работы ГБР. Реакция мира на конфликт в Азовском море

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 14:00 – Государственное бюро расследований официально заработало. Там уже зачитали присягу и открыли два уголовных производства. Отметим, что ГБР это некий аналог американского ФБР. Россия считает свои действия в Азовском море законными, в то время как агрессию и захват украинских моряков осудили во всем демократическом мире.

      Также в выпуске:

      28 ноября меру пресечения должны избрать 19-летнему командиру буксира Олегу Мельничуку.

      Мэр Львова Андрей Садовый уверен: введение военного положения – это политический ход Порошенко перед выборами.

      Теги: Конфликт в Азовском море Новости России Государственное бюро расследований Новости Киева Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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