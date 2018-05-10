Выпуск новостей за 14:00: Нацкорпус в гостях у Левочкина. Решение Гаагского суда

В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 14:00 – представители Национального корпуса поехали к дому владельца телеканала "Интер" Сергея Левочкина из-за трансляции скандального концерта к 9 мая. Суд в Гааге обязал Россию выплатить украинским компаниям компенсацию за аннексию Крыма.

Также в выпуске: Под Варшавой напали на трех украинцев, одного из них жестоко избили. На Закарпатье оползень уничтожил два дома. Петр Порошенко встретился с Эмануэлем Макроном и Ангелой Меркель в немецком Ааахене. За минувшие сутки на фронте погиб один украинский военный, еще пятеро получили ранения.