Выпуск новостей за 14:00: Нацкорпус в гостях у Левочкина. Решение Гаагского суда
В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 14:00 – представители Национального корпуса поехали к дому владельца телеканала "Интер" Сергея Левочкина из-за трансляции скандального концерта к 9 мая. Суд в Гааге обязал Россию выплатить украинским компаниям компенсацию за аннексию Крыма.
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Петр Порошенко встретился с Эмануэлем Макроном и Ангелой Меркель в немецком Ааахене.
За минувшие сутки на фронте погиб один украинский военный, еще пятеро получили ранения.
Источник: 24 Канал
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