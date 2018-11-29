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      Выпуск новостей за 14:00: Нападение на Гриценко. Флешмоб от моряков в Николаеве

      Выпуск новостей 46 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 14:00 – в Одессе мужчины в масках напали на потенциального кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Конфликт остановили патрульные, народный депутат не пострадал. Николаевские военнослужащие высказали слова поддержки украинским морякам, которых незаконно удерживает Россия, и устроили флешмоб "Мы защитим".

      Также в выпуске:

      В МВФ подтвердили готовность работать с Украиной.

      Украинцы собрали более 300 тысяч гривен для пленных моряков.

      Турция предложила посредничество в решении конфликта в Керченском проливе.

      Теги: Конфликт в Азовском море Анатолий Гриценко Новости Николаева Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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