Выпуск новостей за 14:00: Нападение на Гриценко. Флешмоб от моряков в Николаеве
В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 14:00 – в Одессе мужчины в масках напали на потенциального кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Конфликт остановили патрульные, народный депутат не пострадал. Николаевские военнослужащие высказали слова поддержки украинским морякам, которых незаконно удерживает Россия, и устроили флешмоб "Мы защитим".
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Источник: 24 канал
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