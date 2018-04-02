Выпуск новостей за 14:00: Новые цены и выплаты украинцам. Гречка как версия отравления Скрипалей
В выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 14:00 – с начала апреля 2018 стартует ряд нововведений: дороже станут путешествия по железной дороге, для промышленности вырастет цена на газ, украинцам выплатят долги по зарплатам. Ядовитое вещество "Новичок" могло быть в гречке – такое предположение высказали британские следователи.
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Источник: 24 Канал
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