Выпуск новостей за 14:00: Новые цены и выплаты украинцам. Гречка как версия отравления Скрипалей

В выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 14:00 – с начала апреля 2018 стартует ряд нововведений: дороже станут путешествия по железной дороге, для промышленности вырастет цена на газ, украинцам выплатят долги по зарплатам. Ядовитое вещество "Новичок" могло быть в гречке – такое предположение высказали британские следователи.

Также в выпуске: Из-за сильных порывов ветра без света остались 192 населенных пункта. Из-за пожара в Кемерово уже задержаны 7 человек. Суд постановил немедленно восстановить Сенкевича на посту мэра Николаева.