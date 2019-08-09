Выпуск новостей за 14:00: Новые депутаты впервые в Раде. Разминирование в Станице Луганской
В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 14:00 – новоизбранные депутаты сегодня пришли в Раду. Правда, не в полном составе. А по несколько представителей от каждой партии. Должны согласовать дату принятия присяги. В Станице Луганской завершился очередной этап разминирования. Саперы очистили от снарядов и мин 44 гектара сельскохозяйственных земель и 16 гектаров дорог и лесополос.
Также в выпуске:
Боевики продолжают игнорировать режим прекращения огня.
Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева таки посадили в СИЗО.
В оккупированном Крыму взвился украинский флаг.
Источник: 24 канал
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