Выпуск новостей за 14:00: Новые случаи коронавируса на Буковине. Мощные обстрелы на Донбассе
В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 14:00 – в Черновицкой области подтвердили 13 новых случаев заражения коронавирусом. Поэтому в регионе уже 38 подтвержденных случаев Covid-19. Российские наемники продолжают стрелять из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов на Донбассе ранения получили двое украинских военных.
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