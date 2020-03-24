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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Выпуск новостей за 14:00: Новые случаи коронавируса на Буковине. Мощные обстрелы на Донбассе

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 14:00 – в Черновицкой области подтвердили 13 новых случаев заражения коронавирусом. Поэтому в регионе уже 38 подтвержденных случаев Covid-19. Российские наемники продолжают стрелять из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов на Донбассе ранения получили двое украинских военных.

      Также в выпуске:

      26 марта Верховная Рада соберется на внеочередное заседание.

      В Китае наиболее пораженная коронавирусом провинция Хубэй прекращает карантин.

      Новый министр развития экономики Игорь Петрашко дополнил свою декларацию.

      В Киеве жители жилого комплекса исполнили гимн с балконов.

      В Украине подтвердили 24 новых случая заражения коронавирусом
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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Операция Объединенных сил Новости Черновцов Выпуск новостей
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