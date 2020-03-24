Выпуск новостей за 14:00: Новые случаи коронавируса на Буковине. Мощные обстрелы на Донбассе

В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 14:00 – в Черновицкой области подтвердили 13 новых случаев заражения коронавирусом. Поэтому в регионе уже 38 подтвержденных случаев Covid-19. Российские наемники продолжают стрелять из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов на Донбассе ранения получили двое украинских военных.

Также в выпуске: 26 марта Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. В Китае наиболее пораженная коронавирусом провинция Хубэй прекращает карантин. Новый министр развития экономики Игорь Петрашко дополнил свою декларацию. В Киеве жители жилого комплекса исполнили гимн с балконов.