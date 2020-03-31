Выпуск новостей за 14:00: Новые случаи коронавируса в Киеве. Усиление карантина в Израиле

В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 14:00 – 5 новых случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Киеве. Теперь в столице официально 107 больных. Правительство Израиля усилило карантинные меры в стране. Теперь там только 15 процентов от всех работников государственных учреждений будут выходить на работу.

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Стало известно имя военного, который накануне погиб на передовой. Это младший сержант Владимир Мовчанюк. Его жизнь оборвала снайперская пуля недалеко от Первомайского, что на Донетчине.

На Тернопольщине среди 58 больных – почти половина медики. Речь идет о Монастырисском районе, который уже окрестили украинским Уханем.

Ночью Верховная Рада приняла закон о рынке земли.